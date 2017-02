Dreamfall Chapters: The Longest Journey

Die Mannen von Red Thread Games werkeln fleißig weiter an Dreamfall Chapters. So gibt es nun einen umfassenden neuen Patch für die PC-Fassung, welcher auch die noch fehlende deutsche Lokalisierung mit sich bringt.

Via Steam bestätigten die Entwickler nun, dass man bereits seit einer Woche die Beta-Version des Updates auf Version 5.4.1 teste. Dieser Patch werde nun ausgerollt und bringe noch zusätzliche Fehlerbehebungen gegenüber der vorherigen Fassung mit sich.

Das Hauptaugenmerk im Update liegt auf die Einführung der vollständigen deutschen Lokalisierung der beiden finalen Episoden, die bis dato auf sich warten ließ und mehrfach verschoben wurde. Außerdem habe man der Unity-Engine einige Upgrades verpasst und die Unterstützung von DirectX 11 eingeführt.

Wichtig: Bei dem Update handelt es sich noch nicht um den Final-Cut-Patch. Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt passend zur Veröffentlichung des Spiels für PS4 und Xbox One auch auf dem PC aufschlagen. In diesem erhalten alle Verbesserungen der Konsolenversion Einzug in die PC-Fassung.

Die aktuellen Änderungen in Version 5.4.1 im Überblick:

German voices for Book 4 and 5, and other localisation fixes

DirectX 11 support. If your video card is compatible, there should be noticeable performance improvements

New startup video and opening credits

Unity engine upgrade. This improves performance and fixes a number of bugs and glitches

Various audio fixes

Fix for pausing game when alt-tabbing out while in fullscreen mode

Fix for rare inventory bug

Fixed stuck head look-at