Bandai Namco sorgt pünktlich vor den Weihnachtsferien für Nachschub im aktuellen Titel Dragon Ball Xenoverse 2 und hat nun einen Zusatzinhalt veröffentlicht.

Das erste DLC-Paket zum aktuellen Teil der Reihe heißt Dragon Ball Super Pack #1 und ist im ebenfalls erhältlichen Season Pass enthalten. Natürlich kann das gute Stück aber auch individuelle erworben werden.

Enthalten sind zwei neue Charaktere des aktuell laufenden Anime "Dragon Ball Super", nämlich Cabbe und Frost. Dazu gibt es neue Parallel-Quests, Kostüme, Attacken und mehr. Neben dem kostenpflichtigen DLC erwartet die Spieler auch ein kostenfreies Update, das für alle neue Fähigkeiten, Kostüme und Attacken einführt.

Begleitend wurde auch das Freezer Belagerungs-Event gestartet. Dabei müsst ihr Freezer in Conton City besiegen, um besondere Gegenstände und auch Titel zu ergattern. Zu guter letzt kann auch das Masters Pack via Steam für PC sowie auch für PS4 und Xbox One via VIP Corner bezogen werden. Dieses enthält fünf neue Lehrer, von denen ihr bis zu 20 neue Attacken lernen könnt.