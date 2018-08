Das erfolgreiche Prügelspiel Dragon Ball: FighterZ kommt bekanntermaßen auch auf die Switch. Vorab soll ja noch eine Beta-Testphase auf der Nintendo-Plattform abgewickelt werden, und alle Details dazu wurden nun bekannt gegeben.

Bandai Namco hat in einer Pressemeldung pünktlich zum Wochenende Nägel mit Köpfen gemacht, was die bevorstehende Beta-Testphase der Switch-Umsetzung von Dragon Ball: FighterZ betrifft. Wenn ihr das Beat'em-Up auf der Nintendo-Konsole vorab ausprobieren wollt, dann gibt es im Folgenden alle wissenswerten Details.

Die offene Beta wird demnach am 10. August um 06:00 Uhr deutscher Zeit starten und anschließend bis zum 12. August um 09:00 Uhr andauern. Der Client lässt sich schon jetzt via Nintendo eShop herunterladen, so dass ihr zum Starttermin nicht erst noch einen großen Download starten müsst.

Im Rahmen der Open Beta werden verschiedene Spielmodi zur Wahl stehen, darunter auch das Kampf-Tutorial, mit dem ihr eure Fähigkeiten zunächst trainieren könnt. Ansonsten gibt es die weiteren Modi Arena-Match, Ring-Match und Ring-Party-Match, in denen ihr gegen andere Spieler antreten könnt.

Damit ihr euch ein Bild von den verschiedenen Spielstilen und Teams machen könnt, stehen folgende Kämpfer zur Auswahl: Son-Goku (Super-Saiyajin), Vegeta (Super-Saiyajin), Piccolo, Son-Gohan, Son-Gohan (Teenager), Freezer, Ginyu, Trunks, Cell, C-18, Gotenks, Krillin, Kid Boo, Majin Boo, Nappa, C-16, Yamchu, Hit, Tenshinhan, Son-Goku Super-Saiyajin Blue, Vegeta Super-Saiyajin Blue, Beerus und Goku Black.

Die Vollversion von Dragon Ball: FighterZ wird für die Switch am 28. September 2018 erscheinen; der Titel ist für Xbox One, PS4 und PC bereits erhältlich.