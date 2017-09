Entwickler Larian Studios möchte echte Rollenspiel-Fans wieder auf ihre Kosten kommen lassen und hat nun eine stark limitierte Collector's Edition von Divinity: Original Sin 2 offiziell angekündigt.

Das gute Stück, das sich an echte Sammler und Serienfans orientiert, kann ab sofort auch bereits zum Preis von 169 US-Dollar auf der offiziellen Webseite des Entwickler vorbestellt werden. Interessierte müssen sich womöglich sputen, denn insgesamt wird es nur 1.000 Exemplare dieser Collector's Edition des Rollenspiel-Sequels Divinity: Original Sin 2 geben.

Und was bekommt ihr für euer Geld? Im Fokus steht sicherlich ein 10,2 Zoll große, handbemalte Figur des Kriegers Fane mit seiner vierseitigen "Mask of the Shapeshifter". Zu dieser Figur gibt es auch einen austauschbaren Kopf, das den Charakter ohne die Maske zeigt. Die besondere Box dieser Edition eröffnet euch ein Panorama auf das Innere der "Hall of Echoes" und verdoppelt die Fläche als Game Master Screen.

Zwei Bücher sind ebenfalls ein Bord, nämlich "Modern Chronicles of Reaper's Coast", das die Geschichte von Rivellion auf über 100 illustrieten im Hardcover erzählt. Das zweite Werke ist "Essential Cmpendium of Notable Rivellonian Artwork", ein Artbook mit 150 Seiten ebenfalls im Hardcover mit unzähligen sehenswerten Konzeptbildern. Abgerundet werden die Inhalte durch eine Satin-Karte von Reaper's Coast, ein Anleitungshandbuch und natürlich einen Steam-Code für Divinity: Original Sin 2 selbst. Der Release soll zeitgleich zur Standard Edition am 14. September 2017 erfolgen.