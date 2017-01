Bethesda wird in Kürze ein weiteres Update zum Blockbuster Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske veröffentlichen. Dieses bringt ein von der Community ersehntes Feature mit sich.

Das zweite kostenfreie Update zu Dishonored 2 wird in der kommenden Woche via Steam aufschlagen. Ab dem 18. Januar soll es dort zunächst eine Beta-Version des Updates geben, ehe am 23. Januar die Vollversion auf allen Plattformen verfügbar sein soll.

Unter anderem bringt der Patch das geforderte Feature mit sich, dass ihr jede Mission nochmal neu starten und abermals bewältigen könnt. Für das Fehlen einer solchen Option war der Titel mehrfach kritisiert worden, so dass die Entwickler hier nun nachbessern.

Im Übrigen gibt es weiter individualisierbare und einstellbare Schwierigkeitsgrade, so dass ihr die Spielerfahrung und die Herausforderung an eure Bedürfnisse anpassen könnt. 20 verschiedene Slider lassen euch dabei unterschiedliche Variablen entsprechend einstellen. Mit dem "Iron Mode" erhält auch ein besonders hoher Schwierigkeitsgrad Einzug in den Titel.