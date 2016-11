In Dishonored 2 könnt ihr Fähigkeiten dazu missbrauchen, sehr höhe Stürze zu überleben. Ob das im Sinne der Entwickler war? So geht's!

Schon aus dem ersten Teil von Dishonored hat sich eine lebendige Community entwickelt, die sich darüber austauschte, wie verschiedene Fähigkeiten kombiniert werden können, um unerwartete Lösungen für die Aufgaben des Spiels zu entwickeln. Dishonored 2 macht das nicht anders und schon jetzt gibt es die ersten Skills, die abseits ihres regulären Verwendungszwecks gebraucht werden. Beispielsweise ist es Emily möglich, einen Doppelgänger zu generieren. Wie der Name schon andeutet, fertigt sie eine Kopie von sich an, um Gegner abzulenken, oder eben, wie das untere GIF beweist, um Tiefe Stürze unbeschadet zu überstehen.

Dafür muss lediglich ein Doppelgänger an der Stelle platziert werden, auf der ihr landen wollt. Wenn ihr darauf springt, startet die Animation, in der Emily dem Gegner die Kehle durchschneidet. Selbst verliert ihr nicht einen Lebenspunkt dabei. Ist der Untergrund zu weit entfernt, um einen Doppelgänger zu platzieren, kann das auch mitten im freien Fall erledigt werden. Schon merkwürdig, zu sehen, wie sich die Protagonistin selbst ermordet, aber manchmal erfordern tiefe Abgründe drastische Maßnahmen.

Oh my God, I just discovered I can survive a long fall by creating a doppelganger down there and dropkilling her. What am I. pic.twitter.com/Y8mlu0VpZ0