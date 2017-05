Der Publisher und Entwickler Codemasters überlässt euch am Wochenende die Schlüssel zu DiRT Rally und schickt euch auf die Strecke.

Ihr habt jetzt die Chance DiRT Rally via Steam für den PC zu testen. Am Sonntag ist die Spritztour zu Ende. Um 22 Uhr könnt ihr das Rennspiel nicht mehr kostenlos starten. Für die PlayStation 4 und die Xbox One ist keine Ausflugsfahrt geplant. Im Moment könnt ihr euch DiRT Rally zudem vergünstigt in die eigene Garage stellen. Der Rabatt beträgt 70 Prozent. Statt 49,99 Euro müsst ihr aktuell 15 Euro zahlen. Die Aktion läuft bis Montag.

DiRT Rally wurde am 27. April 2015 bei Steam als Early-Access-Titel veröffentlicht. Die Vollversion, die von uns mit einem Test versehen wurde, folgte am 07. Dezember des selben Jahres. Am 05. April 2016 kam außerdem eine physische Version für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One auf den Markt. Die Umsetzung für die Konsolen haben wir uns ebenfalls im Rahmen eines Tests angesehen.