Codemasters und Koch Media haben soeben mit DiRT 4 einen neuen Teil der Rallye-Reihe von Codemasters angekündigt. Der Titel soll bereits im Juni 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Codemasters will mit dem neuen Titel die intensiven Realismus des hoch gelobten DiRT Rally mit der Zugänglichkeit und Vielfältigkeit von DiRT 2 und DiRT 3 kombinieren. der Fokus liegt dabei weiterhin auf der klassischen Rallye, aber auch die Wettbewerbe der offiziellen FIA World Rallycross Meisterschaft sollen enthalten sein. Mit dabei ist ein Karrieremodus, in welchem ihr einen Fahrer erstellt, euch aber auch um Sponsoren und euer Team kümmert.

Nebenher kommen aber auch monströse Racing Trucks und Buggies im Landrush-Modus in Kalifornien, Nevada und Mexiko zum Einsatz. Neu dabei sind frei wählbare Racing-Events im Joyride-Modus, der Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale und spannende Herausforderungen beinhalten soll. Die DiRT Academy in der DirtFish Rally School in Washington soll euch die Möglichkeit bieten, an euren Fahrtechniken zu feilen.

Insgesamt sollen über 50 bekannte Off-Road-Fahrzeuge enthalten sein, darunter Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport Quattro S1 E2. Abnutzung und Schäden werden mit einem verbesserten Schadensmodell realitätskonform abgebildet. Schäden können behoben werden, indem Ingenieure und Mechaniker für den Servicebereich des Teams angestellt werden. Mit zahlreichen Tuning-Optionen könnt ihr eure Boliden an Streckenbedingungen und Wetterkonditionen anpassen.

Neben Rallye-Locations wie Australien, Spanien, Michigan, Schweden und Wales sollen auch Rallycross-Strecken in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes & Lydden Hill in einer Vielzahl unterschiedlicher Serien enthalten sein.

Das aus DiRT Rally bekannte Racenet soll weiter ausgebaut werden mit täglichen, wochen- und monatelangen Herausforderungen, sowie Live Ladder, Ligen und Turniere nebst Cross-Plattform Bestenlisten.

Die Kollegen Felix und Tim turnen gerade auf dem Ankündigungs-Event herum und werden uns in Kürze sicherlich mit weiteren Fakten und persönlichen Eindrücken versorgen!