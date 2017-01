Electronic Arts und Maxis werkeln weiter fleißig an Die Sims 4. Obwohl der Titel bereits 2014 veröffentlicht wurde, steht nun das nächste DLC-Paket ins Haus.

So kündigten die beiden Unternehmen heute das Vampire Gameplay-Pack an. Der Zusatzinhalt wird bereits zeitnah erscheinen, nämlich am 24. Januar 2017, und dann schaurig schöne Geschichten bereit halten.

Mit dem neuen Gameplay-Pack erhaltet ihr neue Optionen für das Erstellen eines Sims, darunter Fangzähne und düstere Augen, aber auch düstere Einrichtungsgegenstände, beispielsweise eine Orgel, Särge und mehr. Mit Forgotten Hollow erwartet euch eine düstere neue Nachbarschaft, in der die Nacht besonders lange dauert. Schließlich wollen auch viele Geheimnisse gelüftet werden.

Weitere Details zum DLC findet ihr im offiziellen Blog; den passenden Trailer gibt es anbei.