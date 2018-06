Eine der größten und bekanntesten Spielereihen aus dem Hause Blizzard Entertainment ist Diablo. Diablo III erschien ursprünglich 2012 und hat damit schon einige Jahre auf dem Rücken. Nachschub ist aber nun quasi ganz offiziell auf dem Weg!

Anhänger des Diablo-Franchise dürfen sich freuen: Blizzard Entertainment arbeitet ganz offiziell an einem neuen Teil der so erfolgreichen Action-RPG-Reihe, die mittlerweile ja auch den Sprung vom PC auf Konsolen geschafft hat. Zwar steht die formelle Ankündigung noch aus, die Existenz des Spiels geht nun aber aus neuen Stellenausschreibungen des Kult-Entwicklers hervor.

Demnach arbeitet Blizzard an mehreren unangekündigten Spielen, darunter auch ein neues Diablo. Von den insgesamt 28 neuen Stellenausschreibungen des Studios entfällt der Großteil auf eben jenes Diablo-Projekt. Unter anderem werden Dungeon & Environment Artists und Software Engineers, aber auch ein Creative Director hierfür gesucht.

Details zum neuen Titel sind natürlich noch vage, in der Beschreibung heißt es aber immer wieder: "Die Diener der Hölle werden immer stärker!" Ein klarer Hinweis auf Diablo, was man fortan bestätigt: "Blizzard arbeitet an einem neuen, unangekündigten Diablo-Projekt", heißt es in den Stellenbeschreibungen.

Man lässt dabei offen, ob es sich am Ende um Diablo IV, ein Spin-Off oder gar nur ein neues Add-on zu Diablo III handelt. Diesbezüglich halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!

Bei den weiteren neuen Blizzard-Spielen handelt es sich unter anderem um einen neuen Mobile-Titel sowie ein neues First-Person-Spiel. Ob das letztgenannte Projekt möglicherweise in Zusammenhang mit dem erfolgreichen Overwatch steht ist gegenwärtig nicht überliefert.