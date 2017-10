Das nächste Adventure aus dem Hause Quantic Dream erscheint bekanntermaßen im nächsten Jahr. Einem konkreten Termin ist Sony im Rahmen der Paris Games Week näher gekommen.

Detroit: Become Human wird nach Angaben von Sony im Frühjahr 2018 exklusiv für PlayStation 4 auf den Markt kommen. Gemeint sind damit in der Regel die Monate März, April und Mai.

In dem neuesten Spiel der Macher von Heavy Rain und Beyond: Two Souls verschlägt es euch in die US-amerikanische Metropole Detroit, in der ihr die gesellschaftlichen Umwälzungen in Folge der neuesten technischen Entwicklung, Androiden, miterlebt.