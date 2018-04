Lange müsst ihr nicht mehr warten, bis das vielversprechende PS4-Exklusivspiel Detroit: Become Human der Heavy-Rain-Macher von Quantic Dream Ende Mai erscheint. Dann soll auch der Soundtrack für Furore sorgen.

Wenn am 25. Mai 2018 der Sci-Fi-Thriller Detroit: Become Human exklusiv für die PlayStation 4 erscheint und euch in der Rolle von drei Androiden an einer Revolution teilhaben lässt, dann will euch das Spiel nicht nur durch Grafik und Handlung an den Bildschirm fesseln. Auch der Soundtrack soll seinen Teil zu einer fesselnden Atmosphäre beitragen, wenn ihr die Standards der Gesellschaft im Jahr 2040 hinterfragt.

Um die Geschichte der drei Protagonisten jeweils noch spürbarer zu machen, wurden auch gleich drei Komponisten engangiert, welche deren Schicksal musikalisch untermalen. Durch diesen Schritt soll jedem Charakter auch musikalisch im Spiel eine eigene Note verliehen werden.

So werden die kalten, mechanischen Verhaltenszüge von Connor mit vornehmlich elektronischen Klängen hervorgehoben, während Karas Suche nach Identität, Liebe und Empathie von emotionaler Musik begleitet wird. Episch klingt es bei Markus, dessen erhabenes Abenteuer besonders davon profitiert.

Die drei Komponisten des Spiels im Überblick:

Karas Komponist: Cellist Philip Sheppard

Philip Sheppard stieß schon früh zum Team dazu und konnte seine jahrelange Erfahrung als Komponist für Film- und Serien-Soundtracks in die Entwicklung einfließen lassen.





Philip Sheppard stieß schon früh zum Team dazu und konnte seine jahrelange Erfahrung als Komponist für Film- und Serien-Soundtracks in die Entwicklung einfließen lassen. Connors Komponist: Nima Fakhrara

Nima Fakhrara, bekannt durch den Film “The Signal”, ist dem Team besonders durch die Verwendung selbstgebauter Instrumente aufgefallen, die Connors sehr eigenen Charakter unterstreichen.





Nima Fakhrara, bekannt durch den Film “The Signal”, ist dem Team besonders durch die Verwendung selbstgebauter Instrumente aufgefallen, die Connors sehr eigenen Charakter unterstreichen. Markus’ Komponist: John Paesano

Mit epischen orchestralen Kompositionen für erfolgreiche Produktionen wie “Daredevil” (Netflix) und “Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth” war John Paesano die perfekte Besetzung für das Abenteuer von Markus.