Destiny: Rise of Iron - Wrath of the Machine

Mit den SIVA-Cluster haben die Entwickler in Destiny: Rise of Iron eine neue Sammelwährung eingeführt. Damit ihr sämtliche Cluster im Raid „Wrath of the Machine“ findet, haben wir einen kleinen Guide für euch verfasst.

Fallen 3.8 Dormant SIVA Cluster

Nach dem ersten Vosik-Aufeinandertreffen macht ihr euch zunächst auf den Weg zur zweiten Konfrontation. Allerdings durchquert ihr nach der Sprungsequenz nicht den hell erleuchteten Korridor. Stattdessen haltet ihr euch rechts und folgt den Plattformen, die in die Dunkelheit führen. Am Ende dieses Pfades biegt ihr rechts ab und springt über den Abgrund. Drüben angekommen dreht ihr euch um und springt auf die höher gelegene Plattform, um dort in der Ecke den gesuchten Cluster zu finden.

Fallen 3.9 Dormant SIVA Cluster

Wenn ihr die zweite Vosik-Konfrontation hinter euch gebracht habt, folgt zunächst wieder eine Sprungsequenz. Folgt danach jedoch nicht dem eigentlichen Pfad, sondern springt auf die höher gelegenen Plattformen. Auf diese Weise gelangt ihr auf das Dach der großen Gebäudes, das direkt neben dem Hauptpfad steht. Dort ist auch der Cluster zu finden.

Fallen 3.7 Dormant SIVA Cluster

Direkt nach dem Kampf mit der Belagerungsmaschine springt ihr auf eine Felskante, um die Beute einzusammeln. Haltet euch von der Kiste aus gesehen rechts und springt über einige kleinere Felsen etwas nach unten auf einen niedriger gelegenen Vorsprung. Dreht euch um und ihr erspäht bereits den nächsten Cluster.

Fallen 3.6 Dormant SIVA Cluster

Den vierten Cluster findet ihr in der Serverfarm. Durchschreitet den engen Korridor, bis er sich zu einem großen Raum ausweitet. Kurz nachdem ihr den Raum betreten habt, aktiviert ihr euren Ghost, um auf der linken Seite des Rundgangs eine Plattform aufzudecken, die leicht nach unten versetzt ist. Springt auf den Rundgang, um dort den vierten Cluster zu finden. Achtung: Ihr müsst auf ihn zuspringen und während des Flugs die Taste zur Interaktion drücken. Ansonsten saust ihr einfach dran vorbei. Zudem ist es wichtig zu wissen, dass ihr bei dieser Aktion definitiv sterben werdet – es gibt keinen anderen Weg.