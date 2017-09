Wir berichteten ja bereits, dass die Spielerzahlen von Destiny 2 Entwickler Bungie durchaus zufriedenstellen dürften. Nun sind aus Großbritannien auch erste Verkaufszahlen eingetrudelt.

Während weltweit auf den Konsolen PS4 und Xbox One bereits mehr als 1,2 Millionen Spieler gleichzeitig Destiny 2 zockten, waren echte Verkaufszahlen bislang noch Mangelware. Zumindest in Großbritannien hat sich das nun geändert. Ob das Sequel den Vorgänger hinter sich lassen kann?

Bungie zwei dürfte die Verkaufszahlen der Retail-Version von Destiny 2 mit einem lachenenden und einem weinenden Auge betrachten. Lachend deshalb, weil Destiny 2 zum sich bislang im aktuellen Jahr 2017 binnen der Erstverkaufswoche am besten verkaufenden Retail-Titel auf der Insel überhaupt gemausert hat. Das weinende Auge kommt dann aber, wenn man die Verkaufszahlen mit dem Vorgänger vergleicht.

In Großbritannien wanderte das erste Destiny nämlich in der ersten Verkaufswoche bedeutend häufiger über die Ladentheke. Während es von Destiny 2 in der vergangenen Woche rund 175.000 verkaufte Exemplare waren, brachte es der Vorgänger im gleichen Zeitraum auf satte 417.000 Stück.

Destiny erschien seiner Zeit aber einen Tag früher in der Woche, so dass Spieler auch einen Tag länger zuschlagen konnte. Innerhalb der drei Jahre seit dem Release des Originals hat sich der digitale Markt aber stark weiter entwickelt und Marktanteile vom Retail-Handel abgegraben. Um eine finale Einschätzung treffen zu können, müsste man also die digitalen Verkäufe in die Betrachtung mit einbeziehen - und zu diesen sind noch keine Angaben bekannt.