Spielt es am Wochenende kostenlos!

Seit Herbst 2017 ist Destiny 2 offiziell erhältlich. Wer sich seitdem noch nicht in den Kampf ums Universum gestürzt hat, kann sehr bald kostenlos zu den Waffen greifen.

Im Herbst dieses Jahres erscheint mit Destiny 2: Forsaken die erste große Erweiterung zum Sci-Fi-Sequel, welche das zweite Jahr seit dem Release mit frischen Inhalten einläutet. Wer aus diesem Anlass einsteigen oder dem Spiel generell einmal eine Chance geben will, der bekommt demnächst eine passende Gelegenheit.

Am Wochenende lässt sich Destiny 2 nämlich für lau zocken - zumindest auf Sonys Konsole PlayStation 4. Wie Bungie via PlayStation Blog erklärte, startet das entsprechende "Free Weekend" am 29. Juni 2018 um 09:01 Uhr deutscher Zeit. Anschließend darf bis zum Montag, den 02. Juli 2018 um 19:00 Uhr abends umsonst gezockt werden.

Die herunterladbare Trial-Version beinhaltet die komplette Kampagne und lässt euch natürlich euren eigenen Hüter erstellen. Spielfortschritte sowie errungenen Loot in Form von Waffen und Ausrüstungsgegenständen könnt ihr in die Vollversion übernehmen, solltet ihr euch zum Kauf dieser entscheiden.