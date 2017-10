Das Sci-Fi-Sequel Destiny 2 soll im Laufe der Zeit immer wieder neue Seasons erhalten. Wieviele euch davon im ersten Jahr konkret erwarten und was euch dabei geboten wird, hat Bungie nun näher ausgeführt.

Auf der TwitchCon hat Bungie am Wochenende ein Panels namens "The Seasons of Destiny" abgehalten und Details bekannt gegeben, wieviele Seasons es im ersten Jahr nach dem Release geben wird und wie diese funktionieren.

Bis zum einjährigen Jubiläum des Spiels soll es demnach insgesamt vier Seasons geben; Season 2 soll irgendwann im Dezember starten, so dass die Vermutung nahe liegt, dass dieser mit dem Release mit dem Add-on "Curse of Osiris" zusammenfallen wird. Im Großen und Ganzen wird es damit also rund alle drei Monate eine neue Season in Destiny 2 geben. Season 3 ist für März und Season 4 für Juni zu erwarten.

Mit den Seasons will Bungie Fans ein deutlich übersichtlicheres Modell anbieten, wann diese konkret neue Inhalte für das Spiel erwarten können. Gamer können sich durch den recht konstanten, dreimonatigen Rhythmus besser darauf einstellen. Weiterhin sollen diese immer auch thematische Veränderungen mit sich bringen, so dass sich die Spielerfahrung etwas verändert. In der bevorstehenden Season 2 soll das unter anderem durch neue Ausrüstungsgegenstände in Iron Banner und Trials of the Nine oder durch das Live-Event "The Dawning" erreicht werden.

Zu guter letzt soll der Startschuss einer neuen Season auch immer mit der Veröffentlichung neuer Features und neuer Spielinhalte zusammenfallen. Auch Balancing-Veränderungen und Sandbox-Tuning sollen damit einher gehen. Dennoch wird eine neue Season weniger Inhalte zu bieten haben, als ein vollwertiges Add-on wie das für Dezember geplante "Curse of Osiris".