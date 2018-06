Als Destiny 2 im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, bekamen PS4-Spieler wieder Exklusivinhalte spendiert. In deren Genuss sollen künftig auch PC- und Xbox-Spieler kommen.

Zur Veröffentlichung von Destiny 2 hieß es, dass die exklusiven Spielinhalte auf der PlayStation 4 der Sony-Heimkonsole bis mindestens Herbst 2018 vorbehalten bleiben sollen. Wie sich nun herausstellt, läuft diese Exklusivität wirklich nur dieses eine Jahr.

Mit dem Release von Destiny 2: Forsaken im Herbst 2018 soll die Exklusivität der ursprünglichen PS4-Inhalte enden und auch PC- und Xbox-One-Spieler sollen diese an die Hand bekommen. Konkret handelt es sich dabei um den Strike "Lake of Shadows", die Crucible-Karte "Retribution", die exoktische Sniper Rifle "Borealis" und Rüstungssets für Titan, unter und Warlock. Auch im Rahmen von "Curse of Osiris" und "Warmind" zugefügte PS4-Inhalte werden verfügbar.

Die PS4-Inhalte in Destiny 2 erwiesen sich mitunter weniger populär als noch im ersten Teil des Sci-Fi-Titels. Unter anderem zählt der Strike "Lake of Shadows" nicht unbedingt zu den besten des Spiels. Die Crucible-Karte "Retribution" gilt indes als zu vorhersehbar.

Destiny 2: Forsaken erscheint am 4. September 2018 für PC, PS4 und Xbox One.