Das Shooter-Sequel Destiny 2 wird auf der PlayStation 4 exklusive Inhalt erhalten. Wie nun bestätigt wurde, wird es sich dabei aber lediglich um eine Zeitexklusivität handeln.

Wir haben euch die PlayStation-exklusiven Inhalte von Destiny 2 ja bereits in einer früheren Meldung vorgestellt. Fans der Franchise auf PC und Xbox One müssen aber nicht zu traurig sein, denn diese werden diese Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls noch erhalten. Das wurde nun in Person von Director Luke Smith bestätigt.

Dieser meldete sich via Twitter zu Wort und kündigte an, dass der zunächst PlayStation-exklusive DLC im kommenden Jahr 2018 dann auch auf PC und Xbox One verfügbar werde. Dem Vernehmen nach besteht die Exklusivitätsvereinbarung aber bis Herbst 2018, so dass von einer entsprechenden Veröffentlichung wohl erst ein Jahr nach dem Release zu rechnen sein dürfte. Diesbezüglich steht eine offizielle Ankündigung aber erst noch aus.

Destiny 2 erscheint am 06. September für PS4 und Xbox One sowie am 24. Oktober 2017 für den PC.