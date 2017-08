Zum Start von Destiny 2 verbündet sich Activision mit einem Energy-Drink-Riesen, um euch nicht nur koffeinhaltige Getränke, sondern zugleich auch Bonusgegenstände anzubieten.

Die Rockstar-Sorten Original und Zero Sugar erscheinen zum Start des Spiels am 6. September in einem speziellen Destiny-2-Design und verfügen über Download-Codes, mit denen ihr im Action-Rollenspiel Bonusgegenstände freischalten könnt. Um was es sich dabei konkret handelt, wurde jedoch nicht gesagt.

Außerdem richten beide Firmen ein Gewinnspiel aus, zu dessen Preisen unter anderem ein individualisierbares Motorrad im Destiny-2-Stil gehören wird. Weitere Infos zur Verlosung findet ihr nach einem Klick auf unsere Quelle.