Mit Amazon Alexa Destiny 2 spielen?! Das klingt absurd, wird aber gewissermaßen zur Realität. Denn die Sprachsteuerung versteht sich nun auch auf den Shooter ...

Hersteller Activision und Entwickler Bungie sorgen für ein Novum in der Spielebranche: Fortan können via Amazons Spracherkennungsdienst Alexa bestimmte Inhalte von Destiny 2 über Kommandos gesteuert werden.

Das Feature wurde auf der Bühne der AWS re:Invent 2017-Konferenz in Las Vegas vorgestellt. Mit circa 1000 Sprachbefehlen erhalten Spieler in Destiny 2 Infos und Ratschläge basierend auf dem Spielerfortschritt, können mit Freunden im Clan interagieren, Lieblingswaffen und -rüstungen für verschiedene Spielaktivitäten anlegen und mehr über die Welt und Charaktere erfahren. Wer beispielsweise "Alexa, ask Ghost about the EDZ" sagt, erfährt von seinem Geist mehr über die Europäische Todeszone.

Bisher steht die kostenlose Funktion nur in den USA und Großbritannien über die Alexa App zur Verfügung. Daneben wurde auch der Limited Edition Destiny 2-Geist angekündigt: ein WiFi-fähiger Geist-Lautsprecher, der mit Alexa kompatibel ist. Ein Bild von dem Gerät seht ihr unten.

Ob beziehungsweise wann Alexa-Unterstützung sowie Lautsprecher nach Deutschland kommen, steht nicht fest.