Seit September 2017 treibt Destiny 2 sein Unwesen, doch Spieler des Sci-Fi-Sequels lechzen seither eigentlich ständig nach neuen Inhalten. Diesbezüglich gibt es nun schon sehr bald Neuigkeiten, nämlich noch vor der E3.

Bungie und Activision werden gar nicht erst bis Mitte Juni zur E3 2018 in Los Angeles warten, um euch Infos an die Hand zu geben, was die Zukunft von Destiny 2 betrifft. Stattdessen soll es entsprechende Details bereits in Kürze im Rahmen eines Livestreams geben.

Die Übertragung wurde nun für den Start der neuen Woche, nämlich für den 05. Juni 2018 um 09.00 Uhr an der US-Pazifik-Küste angekündigt. Bei uns wird es aufgrund der Zeitverschiebung damit um 18:00 Uhr soweit sein, wenn der Stream über die Bildschirme flimmert.

Durch den Stream wird Community Manager DeeJ zusammen mit mehreren Entwicklern führen. Dazu werden auch Game Director Steve Cotton sowie Project Lead Scott Taylor zählen. Im Fokus stehen die neuen Inhalte im zweiten Jahr des Titels nach dem Release, womit ihr höchstwahrscheinlich auch Namen und Details zur großen Erweiterung erfahren werdet, die im Herbst 2018 erscheinen soll. Diese wird vermutlich mit "The Taken King" für das erste Destiny vergleichbar sein.

Laut DeeJ wird man während des Streams auch auf das Feedback und die Fragen der Community reagieren. Generell soll auch eine überarbeitete neue Roadmap mit den weiteren Planungen für das Spiel vorgelegt werden.