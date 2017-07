Ihr wollt euch das Sci-Fi-Sequel Destiny 2 ohnehin für die PS4 zulegen, habt aber noch keine Konsole? Dann gibt es jetzt ein passendes Konsolen-Bundle für euch - und einen exklusiv gestalteten DualShock-4-Controller obendrein.

Sony hat eine Special Edition des DualShock-4-Controllers für die PlayStation 4 sowie auch ein Konsolen-Bundle rund um das kommende Sci-Fi-Epos Destiny 2 angekündigt. Beide neuen Produkte werden am 06. September zum Release des Spiels selbst erhältlich sein.

Die limitierte Auflage des DualShock 4 besitzt ein Touchpad, das mit dem Logo des Spiels individualisiert wurden. Zudem ist der Controller mit bekannten Charakterklassen-Abzeichen verziert, wobei alles in plakativem Gold gehalten wird.

Passend dazu gibt es auch ein PS4-Pro-Bundle in Glacier White, mit dem ihr das Spiel in 4K-Optik genießen könnt. Dieses Konsolen-Bundle hat folgende Inhalte zu bieten:

Ein Exemplar von Destiny 2 auf Blu-Ray-Disc – mit PS4-exklusiven Inhalten

Erweiterungspass für Destiny 2

Digitale Premium-Inhalte (Legendäres Schwert, Legendäre Spielergeste und Abzeichen im Kabale-Stil)

Daneben gibt es die reguläre PS4 in Jet Black mit 1 TB Speicherplatz in einem weiteren Bundle zu kaufen, wobei hier lediglich ein DualShock 4 in Jet Black plus Destiny 2 auf Blu-ray-Disc enthalten ist.



Alle Exemplare des Spiels beinhalten die PS4-exklusiven Inhalte. Dazu gehören:

Ein Koop-Strike

Das exotische Scharfschützengewehr „Borealis”

Eine Schiffsvariante

Eine Multiplayer-Karte

Drei Legendäre Rüstungssets