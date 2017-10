Krass: Dieser Meilenstein wurde in einem Monat erreicht

Die amerikanische Marktforschungsgruppe NPD Group hat nun den Bericht über die Lage des US-Hardware- und Software-Markt im September veröffentlicht. Ganz oben landet dabei auch das Sci-Fi-Sequel Destiny 2, das zudem einen recht krassen Meilenstein erreicht.

Destiny 2 wurde in den USA am 06. September für PS4 und Xbox One veröffentlicht und hat erwartungsgemäß im abgelaufenen Monat dann auch die Software-Charts dominiert. Obwohl das Spiel bis zum Monatsende aber noch nicht einmal einen kompletten Kalendermonat erhältlich war, hat dieses darüber hinaus noch ein weiteres Kunststück vollbracht.

Der Titel von Bungie ist nämlich nicht nur der erfolgreichste Titel im September gewesen, sondern liegt - man höre und staune - auch im Jahres-Ranking der Software-Titel bereits ganz oben. Damit hat das Shooter-Sequel alle anderen bislang in 2017 veröffentlichten Titel in den Vereinigten Staaten in weniger als einem Monat schon hinter sich gelassen.

Zuvor war in den USA Ghost Recon: Wildlands der erfolgreichste Videospieltitel des Jahres gewesen. Erweitert man den Betrachtungszeitraum auf die letzten 12 Monate, also über den Jahresbeginn 2017 hinaus, dann reicht es für Destiny 2 immerhin bereits für Platz 3. Lediglich die im letztjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlichten Shooter-Schwergewichte Call of Duty: Infinite Warfare und Battlefield 1 sind noch erfolgreicher.

Mit dem Release von Call of Duty: WWII Anfang November dürfte Destiny 2 dann aber auch wieder auf Rang 2 zurückfallen. Dennoch: Ein derartiger Verkaufserfolg in nicht einmal einem Monat ist durchaus beachtlich.