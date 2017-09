Am heutigen Mittwoch, den 06. September 2017, startet Destiny 2 so richtig durch. Den Launch des Sci-Fi-Sequels gilt es natürlich gebührend zu feiern und so hat Bungie nun auch den Soundtrack verfügbar gemacht.

Erste Spieler tummeln sich bereits in den weiten Welten von Destiny 2. Wer mal eine Pause machen, in dieser aber dennoch der Musik des Spiels lauschen möchte, der kann das nun ebenfalls tun. Um den Release zu feiern hat Bungie nämlich nun auch den Soundtrack via YouTube veröffentlicht.

Für den Soundtrack zeichnen Michael Salvatori, Skye Lewin, C Paul Johnson, Rotem Moav und Pieter Schlosser verantwortlich. Alle Tracks können nun auch außerhalb des Spiels in der entsprechenden YouTube-Playlist angehört werden. Dieser lässt sich zudem auch in digitaler Form ab sofort über den Bungie Store erwerben; wer das tun möchte, kann sich so auch ein Emblem im Spiel selbst sichern.

Destiny 2 ist ab heute für PS4 und Xbox One erhältlich; eine PC-Umsetzung folgt am 24. Oktober 2017.