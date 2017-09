Hüter, aufgepasst! Wir verraten euch in aller Kürze, wo ihr Händler Xur in Destiny 2 findet und was er diesmal für euch im Angebot hat.

An diesem Wochenende finden Hüter in Destiny 2 wieder Händler Xur vor, der mit neuen exotischen Gegenständen aufwartet.

In dieser Woche findet ihr den mysteriösen Kerl auf Titan. Dort steht er in/bei/an etc.

Diesmal hat Xur die folgenden Waffen- und Rüstungsteile im Angebot:

Die Wardcliff-Spule

Raketenwerfer

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kostet: 29 legendäre Bruchstücke

Waffen Perks

Verrückter Wissenschaftler: Diese Waffe feuert eine Salve Raketen ab.

Diese Waffe feuert eine Salve Raketen ab. Flüchriger Abschuss: Diese Waffe ist für eine besonders explosive Ladung optimiert. Vergrößert Explosionsradius deutlich, verringert Waffenbereitschaftstempo leicht, verringert Geschossgeschwindigkeit leicht.

Diese Waffe ist für eine besonders explosive Ladung optimiert. Vergrößert Explosionsradius deutlich, verringert Waffenbereitschaftstempo leicht, verringert Geschossgeschwindigkeit leicht. Vergrößertes Magazin: Diese Waffe hat ein deutlich vergrößertes Magazin, aber lädt viel langsamer nach. Erhöht Magazingröße deutlich. Verringert Nachladetempo deutlich.

Diese Waffe hat ein deutlich vergrößertes Magazin, aber lädt viel langsamer nach. Erhöht Magazingröße deutlich. Verringert Nachladetempo deutlich. Mechanisierter Selbstlader: Diese Waffe lädt bei Munitionsaufnahme automatisch nach.

Diese Waffe lädt bei Munitionsaufnahme automatisch nach. Kompositschaft: Diese Waffe hat einen vielfältig verwendbaren Doppelzweckschaft. Erhöht Stabilität leicht. Erhöht Waffenbereitschaftstempo leicht.

Feindfinder

Exotischer Helm

Klasse: Jäger

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kostet: 29 legendäre Bruchstücke

Rüstungsmods

Unerbittlicher Verfolger: Markiert anvisierte Feinde visuell. Verursacht bei Gegnern mit geringer Gesundheit mehr Schaden.

Markiert anvisierte Feinde visuell. Verursacht bei Gegnern mit geringer Gesundheit mehr Schaden. Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: Erhöhte Belastbarkeit.

ACD/0 Rückkopplungshindernis

Exotische Panzerhandschuhe

Klasse: Titan

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kostet: 29 legendäre Bruchstücke

Rüstungsperks

Wut-Leiter: Nahkampf-Kills bauen explosive Energie innerhalb des ACD/0 Rückkopplungshindernisses auf. Wenn ein Nahkampf-Angriff trifft, wird diese Energie in einer vernichtenden Explosion freigesetzt.

Nahkampf-Kills bauen explosive Energie innerhalb des ACD/0 Rückkopplungshindernisses auf. Wenn ein Nahkampf-Angriff trifft, wird diese Energie in einer vernichtenden Explosion freigesetzt. Plasstahl-Verstärkungs-Modifikation: Erhöhte Belastbarkeit.

Exotische Panzerhandschuhe

Klasse: Warlock

Power Level: 270 (265+5 legendäre Mods)

Kostet: 29 legendäre Bruchstücke

Rüstungsperks

Helium-Spiralen: Erhöht die Dauer von Solar-Granaten und gewährt Granaten-Energie auf Solar-Nahkampftreffer.

Erhöht die Dauer von Solar-Granaten und gewährt Granaten-Energie auf Solar-Nahkampftreffer. Mobilitäts-Verbesserungs-Modifikation: Erhöhte Mobilität.

Bis Dienstagmorgen, 11 Uhr könnt ihr bei Xur einkaufen, danach pausiert er wieder für eine Woche.