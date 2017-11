Erwartungsgemäß hat sich das Sci-Fi-Sequel Destiny 2 als äußerst populär erwiesen und so warten viele Spieler bereits auf Nachschub in Form des ersten großen DLC-Pakets. Handfeste Infos wird es in Kürze nun im Rahmen eines großen Livestreams geben.

Insgesamt drei Livestreams hat Publisher Activision zusammen mit Entwickler Bungie eingeplant, um euch die große "Erweiterung I: Fluch des Osiris" zu Destiny 2 näher zu bringen. Der Startschuss fällt bereits am morgigen 15. November um 20:00 Uhr abends. Interessierte können sich dann auf Bungies Twitch-Kanal einfinden, um die Übertragung mit Spielszenen und handfesten Details zu verfolgen.

"Fluch des Osiris" bzw. "Curse of Osiris" ist thematisch nach dem Abschluss der Kampagne des Hauptspiels angesiedelt und schickt euch auf den Merkur. Dort habt ihr die Mission, Osiris zu finden, den mächtigsten Warlock, der je gelebt hat. Dieser soll die Antworten haben, die die Menschheit braucht, um gegen die Vex zurückzuschlagen.

Der DLC wird dem Sci-Fi-Titel ein neues Kapitel hinzufügen und das Spieluniversum um einen neuen Handlungsstrang "mit kinoreifer Story" erweitern. Dabei sollt ihr sowohl auf bislang unbekannte als auch altbekannte Charaktere stoßen. Mit Merkur und seinem Immerforst gibt es neue Bereiche zum Erkunden, einen neuen Treffpunkt mit dem Leuchtturm, neue Missionen, neue Strikes, neue Raid-Inhalte, neue freie Aktivitäten, eine Welt-Mission zum Abschließen und mehr.

Der Zusatzinhalt "Fluch des Osiris" soll ab dem 05. Dezember 2017 für PS4, PC und Xbox One erhältlich sein. Einen Teaser zum nun angekündigten Livestream könnt ihr euch anbei ansehen.