Bungie werkelt ja derzeit unter anderem an den Inhalten des zweiten Jahres für Destiny 2. Doch auch darüber hinaus scheint die Zukunft des Studios nun mehr als nur gesichert - dank eines neuen Deals.

Die Destiny-Macher von Bungie werden auch in Zukunft für Blockbuster sorgen können, denn ein neuer Deal sichert das Fortbestehen des Studio bis auf Weiteres. So hat der China-Riese NetEase nun einen Minderheitsanteil des Entwicklerstudios erworben und sich das Ganze nicht weniger als 100 Millionen Dollar kosten lassen.

Bungie hat den Deal mit NetEase nun selbst offiziell bestätigt und dabei bekräftigt, dass man die finanziellen Mittel dazu einsetzen wolle, künftig eigene Titel selbst zu veröffentlichen. Bis dato setzt man ja auf Activision als Publisher. Durch den Deal dürfte Bungie in Zukunft um Einiges unabhängiger werden.

"Ein großer Teil unseres Fokus liegt darauf, Spiele in Zukunft selbst zu veröffentlichen", so Bungie-CEO Pete Parsons in einer Stellungnahme zum Deal. "Wir werden über die Geschäftsmodelle und wie wir die Welten, die wir erschaffen, auf den Markt bringen selbst entscheiden."

Die Verbindungen zu Activision sollen unter dem neuen Deal übrigens bis auf Weiteres nicht leiden. Der Publisher sei ein "unglaublicher Partner" und werde das trotz allem auch in Zukunft für Bungie sein. Auch werde NetEase durch den Deal keine exklusiven Publishing-Rechte in China bekommen.

Unterdessen sollen auch Neuentwicklungen durch die finanziellen Mittel möglich werden; Bungie richtet den Blick also schon weiter über die neuen Inhalte zu Destiny 2 hinaus. Auch könne man dadurch nun neue Richtungen bei der Spieleentwicklung ergründen und in Betracht ziehen.