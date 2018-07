Schon häufiger konntet ihr das aktuelle Sci-Fi-Sequel Destiny 2 kostenlos ausprobieren; zuletzt wurden PS4-Gamer bedacht, jetzt ist wieder eine andere Plattform dran. Wir verraten euch hier die genauen Modalitäten.

Deutschland fehlt im WM-Viertelfinale und ihr habt am Wochenende auch deshalb recht wenig vor? Ihr wollt wieder ein bisschen zocken und seid auch für etwas Neues offen? Dann hat Bungie vielleicht das passende Angebot für euch: Auf dem PC gibt es nämlich Destiny 2 zum Ausprobieren vorrübergehend für lau!

Entsprechende Free-Weekend-Aktionen gab es schon häufiger; die letzte solche Promotion war aber auf die PS4 beschränkt. Jetzt kommen also PC-Gamer in den Genuss der kostenlosen Trial! Die Aktion beginnt am heutigen 06. Juli und läuft bis zum 08. Juli 2018. Spielbar ist im Zuge dessen beispielsweise die komplette Kampagne, da es keinerlei Beschränkungen gibt.

Der Login ist aller Voraussicht nach ab 19:00 Uhr via Battle.net möglich; ab dann könnt ihr euch nach Lust und Laune ins Spielgeschehen stürzen. Passend zur Aktion gibt es im Shop von Blizzard auch eine Rabattaktion, in deren Rahmen ihr die Vollversion für 38,99 Euro (bestehend aus Hauptspiel und Season Pass) statt der sonst üblichen 59,99 Euro erwerbe könnt. Spielfortschritte aus der Trial-Version können dann direkt übernommen werden.