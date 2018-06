Bloodborne-Macher kündigen PSVR-Adventure an

Für From Software waren es durchaus geschäftige Tage kurz vor dem offiziellen Start der E3. Bei Sony wurde nun nämlich das nächste Spiel offiziell bestätigt.

Nach Sekiro: Shadows Die Twice und Metal Wolf Chaos XD hat From Software nun via Sony noch ein weiteres neues Spiel offiziell angekündigt. Dieses heißt Déraciné und stammt von den Bloodborne-Machern.

Déraciné ist ein neues Adventure, das speziell für PlayStation VR auf PS4 in Kooperation mit Sonys Japan Studio entwickelt wird. Der künstlerisch wertvolle Titel soll für die Virtual-Reality-Plattfor noch 2018 veröffentlicht werden.

Im storybasierten Adventure wird ein Gist von einem jungen Mädchen herauf beschworen und die Spieler müssen in der Folge dessen Existenz gegenüber Mitschülern beweisen. Dazu sind clevere Interaktionen notwendig. Schließlich kann der Geist auch die Mächte des Lebens sowie die Zeit manipulieren.