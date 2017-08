Dell hat auf der gamescom hinter verschlossenen Türen eine eigene VR-Lösung vorgestellt. Der Dell Visor wurde offenbar in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt und wird nun auch auf der IFA präsentiert.

Beim Dell Visor handelt es sich um eine Mixed-Reality-Brille in Form eines Head Mounted Displays mit einem gepolsterten Kopfband, wobei die Displays wie ein Visier hochgeklappt werden können. Der Visor verfügt über zwei LCD-Displays mit jeweils 1.440 x 1.440 Pixeln Auflösung. Der Bewegungssensor mit sechs Bewegungsachsen ist im Gegensatz zu anderen VR-Brillen direkt ins Gerät implementiert, auch ein 3,5 mm Klinkenanschluss für ein Headset ist vorhanden. Die Berechnung der Raumposition erfolgt über integrierte Kameras.

Das weiße Design soll sich eher an das breite Publikum und nicht nur konkret an Gamer richten. Der Dell Visor kann im übrigen zusammen mit den VR-Controllern von Microsoft genutzt werden. Als Einstiegspreis für die USA gibt Dell 350 US-Dollar an, der Visor soll dort im Oktober erscheinen. Die Controller sind nicht enthalten, diese gibt es für 100 US-Dollar separat oder mit dem Visor im Set für 450 US-Dollar.

Für Deutschland hat Dell als Preise 345 Euro für den Visor sowie 100 Euro für die Controller angegeben. Ein konkreter Termin wurde allerdings für Deutschland noch nicht genannt, hier steht noch "in den nächsten Monaten" zur Debatte.