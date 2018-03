Trion Worlds hatte vor einiger Zeit mit Defiance 2050 ein Sequel zum Sci-Fi-Shooter Defiance angekündigt. Nun könnt ihr euch schon bald selbst ein Bild vom Nachfolger machen.

In einer Pressemeldung hat Trion Worlds nun nämlich eine geschlossene Beta-Testphase für Defiance 2050 offiziell angekündigt. Diese soll im kommenden Monat April über die Bühne gehen und gewährt euch mit etwas Glück erstmals eigene Einblicke in das Sci-Fi-Shooter-Sequel. Der Test findet dabei auf allen unterstützten Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One; doof für PS4-Spieler in hiesigen Gefilden ist jedoch, dass die Sony-Heimkonsole nur in Nordamerika im Rahmen der Beta-Testphase unterstützt wird.

Wer eine Chance auf eine Teilnahme an der Closed Beta haben möchte, der kann sich ab sofort auf der offiziellen Webseite unter www.defiance2050.com dafür anmelden. Zudem solltet ihr euch dann auch schon den genauen Termin rot im Kalender anstreichen: Die Closed Beta steigt am Wochenende vom 20. bis zum 22. April 2018.

Während der Beta-Testphase können Teilnehmer ihren Charakter bis auf Stufe 25 zocken sowie die Gegenden Mount Tam und Madera erkunden. Enthalten sind diverse storybasierte Missionen, die einen ersten Vorgeschmack auf die groß angelegten Schlachten der finalen Spielversion liefern sollen. Die Vollversion ist für Sommer 2018 eingeplant, hat aber noch kein konkretes Release-Datum.