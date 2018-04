Die Fortsetzung des Sci-Fi-Shooters Defiance hat bereits eine erste Testphase hinter sich gebracht. Nun steht der zweite Beta-Test zu Defiance 2050 auf dem Programm, wobei dieses Mal eine weitere Plattform teilnehmen darf.

Tausende Spieler haben am ersten Beta-Wochenende von Defiance 2050 teilgenommen und dieses für die Entwickler zu einem Erfolg gemacht. Allerdings war die Testphase auf den PC beschränkt, was sich in der nun angekündigten zweiten Beta-Testphase jedoch ändern wird.

Trion Worlds kündigte heute nämlich das zweite Beta-Wochenende an, das nun vom 27. bis zum 29. April 2018 steigen wird. Dabei dürfen nicht mehr nur PC-, sondern neuerdings auch Xbox-One-Spieler teilnehmen. Anmeldungen sind weiterhin über die offizielle Webseite unter www.defiance2050.com möglich.

In der zweiten Beta könnt ihr bis Level 25 spielen und die Regionen Mount Tam und Madera erforschen. Auch einige storybasierte Missionen sind mit von der Partie. Der Release der Vollversion ist für Sommer 2018 geplant, dann nicht nur für PC und Xbox One, sondern auch für die PS4. Der Titel will das Original dabei von Grund auf neu erschaffen und die modernen Plattformen besser ausnutzen. Auch neue Features und weitere Upgrades gibt es.