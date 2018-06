Deep Down

Es ist mittlerweile schon lange ruhig um das PS4-exklusive Deep Down aus dem Hause Capcom geworden, doch womöglich erscheint der Dungeon Crawler doch noch für die Sony-Heimkonsole. Jetzt gibt es nämlich ein neues Lebenszeichen!

Während des Reveal-Events für die PlayStation 4 war Anfang 2013 auch der Exklusivtitel Deep Down aus dem Hause Capcom für die Sony-Konsole angekündigt geworden. Das Problem dabei: Auch über fünf Jahre später fehlt vom Dungeon Crawler bis dato noch jede Spur.

Zuletzt war es auch eher still um das Spiel geworden und seitens Capcom gab es nicht wirklich ein Update, wie es um dieses nun bestellt ist. Die Tatsache, dass das Unternehmen nun aber einen Antrag auf Verlängerung des entsprechenden Trademarks bei der zuständigen US-Behörde gestellt hat, lässt aber darauf schließen, dass sich Capcom immer noch mit Deep Down beschäftigt.

Gut möglich also, dass die Produktion des Spiels im Stillen immer noch vorangeht und uns Capcom am Ende womöglich auf der diesjährigen E3 mit einer Ankündigung überrascht, als sicher darf das aber keineswegs gelten. Schließlich hat das Unternehmen das Trademark nun schon ein zweites Mal erneuern lassen und bereits nach dem ersten Mal hörte man in der Folge - ihr erratet es - quasi nichts. Immerhin: Gänzlich ad acta scheint man den Dungeon Crawler bei Capcom aber noch nicht.

Sollte Deep Down noch einmal ein Comeback feiern, dann wird auch interessant zu sehen sein, welches Geschäftsmodell das Spiel aufgreifen wird. Bei der Ankündigung war noch von einem Free-to-Play-Titel die Rede, doch das könnte sich in der Zwischenzeit aufgrund des sich verändernden Marktes ja durchaus ebenfalls geändert haben.