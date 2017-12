Hideo Kojima arbeitet mit seinem Entwicklerteam weiter am PS4-exklusiven Titel Death Stranding. Das atmosphärisch anmutende Werke sieht in ersten Trailern vielversprechend aus, doch irgendwie weiß immer noch keiner so recht, worum es geht. Das hat sich auch bei Guillermo del Toro nicht wirklich geändert, der ja sogar im Spiel vorkommt.

Regisseur Guillermo del Toro und Hideo Kojima pflegen eine Verbundenheit, seitdem sie gemeinsam an Silent Hills hätten arbeiten sollen, das Projekt aber schlussendlich eingestellt wurde. Kojima verließ später Konami und arbeitet nun als grundsätzlich unabhängiger Entwickler mit Unterstützung von Sony an Death Stranding exklusiv für die PS4. Dazu hat sich Kojima auch wieder del Toro ins Boot geholt - doch auch der weiß weiter noch nicht wirklich, worum es in dem Spiel eigentlich geht.

Schenkt man den jüngsten Aussagen von del Toro im Rahmen eines Reddit AMA Glauben, dann hat er ebenso keine konkretere Ahnung über die Handlung und Art und Weise von Death Stranding, wie wir alle sonst auch. Anlässlich der Promotionaktion zu seinem neuen Film "The Shape of Water" beantwortete Guillermo del Toro auch eine Rückfrage zum Videospiel von Kojima.

"Kojima San hat meinen Körper und mein Gesicht für das Model einen kompletten Tag lang in Toronto gescannt. Er benötigte das für den digitalen Avatar (oder vielleicht auch für eine Erpressung) und hat mir später nur den Teaser geschickt, den ihr alle gesehen habt. Das ist alles! Er hat mit alle paar Wochen Spielzeuge und Geschenke geschickt, aber ich habe KEINE Ahnung. Ich würde dafür sterben, mehr zu wissen", so del Toro auch mit einer gehörigen Portion Humor.

Selbst für involvierte Personen ist Death Stranding also offenbar weiter ein Mysterium, was in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Kojima-Spiel handelt, nicht unbedingt Verwunderung auslöst. Schließlich macht der visionäre Entwickler um sein neuestes Projekt schon seit der Ankündigung ein großes Geheimnis und lässt nicht wirklich viele Details an die Öffentlichkeit.

Frische Eindrücke dürfen wir uns dennoch von den The Game Awards 2017 von Donnerstag auf Freitag erhoffen, denn neben Hideo Kojima und Guillermo del Toro wurde nun auch noch Norman Reedus, bekannt als Daryll aus "The Walking Dead", als Laudator für die Preisverleihung bestätigt. Und der ist ja nun wirklich das bekannteste Gesicht aus den Trailern zu Death Stranding. Die Versammlung aller relevanten Personen des Spiels an einem Ort kann fast nur bedeuten, dass es zumindest einen neuen Trailer zu sehen geben könnte.