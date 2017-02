Hideo Kojima werkelt gegenwärtig ja am exklusiven PS4-Titel Death Stranding. Das Spiel ist noch weiter vom Release entfernt, dennoch kamen nach den gelungenen Trailern schon erste Rückfragen bezüglich eines Sequels auf.

Noch ist nicht einmal klar, worum es sich bei Death Stranding überhaupt handelt und ob der Titel ein Erfolg wird. Dennoch stellen schon einige Interessierte in Anbetracht der atmosphärischen Trailer die Frage, ob denn die generelle Möglichkeit für ein Sequel vorhanden sind. Diesbezüglich hat nun Hideo Kojima selbst auf einem Event auf der RTX Sydney Stellung bezogen.

Nach eigenen Angaben mache er sich derzeit überhaupt keine Gedanken über ein potentielles Death Stranding 2. Allerdings räumt er im gleichen Atemzug ein, dass er über einen Nachfolger durchaus nachdenken würde, sofern sich der erste Teil als populär erweisen sollte und die Fans ein Sequel wünschen. Grundsätzlich scheint die Handlung also einen zweiten Teil durchaus zuzulassen.

Während des Events betonte Kojima aber auch, dass er in seinen Spielen nie Inhalte oder Features zurückgehalten habe, um diese in einem Nachfolger zu implementieren. Stattdessen versuche er stets, alles in seine Spielen unterzukriegen, was gehe. Über das erste Death Stranding braucht ihr euch diesbezüglich also keinerlei Gedanken machen. Ohnehin: Sollte er sich für einen Nachfolger entscheiden, dann müssten einige Dinge ohnehin geändert werden. Denn Kojima betont, dass andernfalls zwar die Fans des ersten Teils zufrieden wären, aber ein Nachfolger würde dann weder für die Entwickler noch für die Fans einen Fortschritt darstellen.