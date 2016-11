Hideo Kojima wird der diesjährigen PlayStation Experience einen Besuch abstatten und hat neben einem Gast, auch Death Stranding dabei.

Wie nun von Sony bestätigt wurde, wird Kojima Productions ein eigenes Panel auf der kommenden PlayStation Experience erhalten. Natürlich wird dort Death Stranding, das neueste Spiel der Japaner, die Hauptrolle spielen.

So heißt es in der Beschreibung das Panels, dass Hideo Kojima und ein spezieller Gast an dem Panel teilnehmen werden. Wobei es noch nicht bekannt ist, wer der Gast sein wird, möglicherweise handelt es sich um "The-Walking-Dead"-Darsteller und Death-Stranding-Gesicht Norman Reedus. Die Veranstaltung rund um das Spiel wird am Samstag, um 22 Uhr unserer Zeit stattfinden.

Nachdem der Titel auf der diesjährigen E3 offiziell angekündigt wurde, wird das der erste größere offizielle Auftritt seit dem Juni sein. Mehr als einen weiteren CG-Trailer solltet ihr euch allerdings nicht erhoffen.