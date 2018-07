Mit Death Stranding hat Hideo Kojima mit seinem Studio ja einen exklusiven PlayStation-Titel in Arbeit. Geht es nach einem bekannten Analysten, könnte das Spiel aber nun gar erst für die PS5 erscheinen.

Während Microsoft die Arbeiten an der nächsten Xbox mit dem Codenamen Scarlet ja bereits offiziell bestätigt hat, hält sich Sony aber noch bedeckt. Dennoch gilt es als sicher, dass sich auch die PS5 bereits in der Mache befindet - und geht es nach einem bekannte Analysten, dann bekommt die neue Plattform auch direkt einen potentiellen Blockbuster zum Start spendiert.

Michael Pachter hat sich nämlich mal wieder zu Wort gemeldet und sich zum mysteriösen und sagenumwobenen Death Stranding von Kult-Entwickler Hideo Kojima geäußert. Auch wenn immer noch keiner so recht weiß, worum es im Spiel eigentlich geht, so hatte man zuletzt auf der E3 2018 zumindest auch erstes Gameplay gezeigt.

Die Wartezeit auf die fertige Vollversion des Kojima-Titels könnte laut Pachter aber noch länger ausfallen, denn dieser bringt nun auch eine PS5-Veröffentlichung von Death Stranding ins Spiel. Immerhin: Der Analyst vermutet, dass der Titel sowohl für die PS4 als auch die PS5 erscheinen könnt, also ein Cross-Gen-Spiel wird.

Sollte sich diese Vermutung von Pachter bestätigen, der ja gemeinhin als gut informiert gilt, dann würde Death Stranding wohl keinesfalls vor Herbst 2019 auf den Markt kommen. Noch wahrscheinlich wäre dann sogar ein Release erst 2020, sollte der Titel für beide Plattformen simultan erscheinen. Denn die Veröffentlichung der neuen PlayStation 5 wird gemeinhin eher für 2020 erwartet.

Mit der Vermutung des PS5-Release in 2020 ist Michael Pachter keineswegs allein; auch andere Branchenanalysten hatten dieses Jahr als potentiellen Release-Zeitraum schon in den Ring geworfen. Erscheint Death Stranding wirklich für PS4 und PS5, dann könnte der Release auch in dieses Jahr rutschen. Eine offizielle Bestätigung steht aber freilich noch aus, denn bislang hat sich Sony selbst noch nicht konkret geäußert.