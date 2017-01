Das kostenlose Update, das heute für Dead Rising 4 veröffentlicht wurde, bringt viele Inhalte in das Spiel.

Unter anderem stehen jetzt zwei neue Modi zur Auswahl, die den Schwierigkeitsgrad von Dead Rising 4 erhöhen. Sie werden als Hard beziehungsweise Ultra-Hard beschrieben. Innerhalb der Modi könnt ihr neue Punkte für euren Gamerscore und weitere Achievements sammeln. Allerdings versuchen die Feinde mehr Schaden. Außerdem gehen Franks Waffen schneller kaputt und Essen heilt ihn weniger.

Durch das Update hat Frank auch fünf neue Ouftits bekommen, die aus Street Fighter stammen. Er kann jetzt als Cammy, Guile, M. Bison, T. Hawk oder Zangief Zombies bekämpfen. Die Outfits findet Frank in seiner Garderobe. Zusätzlich wurden nun mehrere Bugs behoben.

In Deutschland ist die digitale Version von Dead Rising 4 ab morgen ungeschnitten für den PC und die Xbox One erhältlich. Ab dem 28. Februar wird es bei uns im Handel eine physische Variante für die Xbox One geben.

Zudem können Besitzer der Konsole das Spiel ab morgen 60 Minuten gratis spielen. Im Rahmen der Demo können Interessierte den Singleplayer- und den Multiplayer-Modus testen und dabei bereits Achievements erlangen. Speicherstände sind nach dem Kauf der Vollversion übertragbar.