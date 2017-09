So viele Wünsche bekommt die Community erfüllt

Dead Rising 4 erhält demnächst ein Update mit einigen Neuerungen. Neben einem Spielmodus wurden auch am Gameplay selbst Verbesserungen vorgenommen.

Wie Capcom via Pressemitteilung verkündet hat, wird Dead Rising 4 auf der Xbox One und dem PC ein Update erhalten. Es werden von der Spielergemeinde gewünschte Verbesserungen und ein neuer Spielmodus integriert. Die Maniacs sind Franks menschliche Feinde im Spiel und das Entwicklerteam hat die Auseinandersetzungen auf Spielerwunsch hin intensiviert. Die künstliche Intelligenz wurde verbessert und die Maniacs werden mit neuen Waffen ausgerüstet. Als Belohnung für eine erfolgreiche Auseinandersetzung könnt ihr diese Waffe im Spiel nutzen.

Eine weitere Neuerung werden Notrufe sein. Diese spiegeln sechs Nebenmissionen wieder, in denen ihr Überlebenden zur Hilfe eilen könnt. Für jeden abgeschlossenen Notruf erhaltet ihr ein einzigartiges Outfit für den Protagonisten Frank als Belohnung. Schließlich findet auch der Capcom Heroes-Modus seinen Weg in das Spiel. In diesem könnt ihr zahlreiche Spezialangriffe und Kostümer von bekannten Charakteren aus dem Capcom-Universum freischalten. Das Update ist für den 5. Dezember angekündigt.