Capcom hat bekanntgegeben, dass der offizielle Soundtrack zu Dead Rising 4 zeitnah erscheinen wird. Ihr könnt bereits jetzt reinhören und euch die Tracks sichern.

Auch wenn Dead Rising 4 offiziell nicht in Deutschland erscheinen wird, läuft die Marketing-Maschine von Capcom natürlich rund. So wurde nun bekanntgegeben, dass es bereits in der nächsten Woche den offiziellen Soundtrack zum Kauf geben soll.

Genauer gesagt wird dieser am 02. Dezember erscheinen und eine Spieldauer von über vier Stunden aufweisen. Neben extra komponierten Songs, findet ihr einige klassische Weihnachtslieder auf der Platte.

Reinhören und Vorbestellen könnt ihr die Tracks von Dead Rising 4 bereits jetzt auf sumthing.com.