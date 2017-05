Nachdem heute Vormittag ein Leak bereits die Existenz von Darksiders III offenbarte, hat THQ Nordic nun Nägel mit Köpfen gemacht und das neue Spiel offiziell angekündigt.

Via Amazon wurde heute Vormittag bereits per Leak enthüllt, dass sich Darksiders III wohl in der Mache befindet. Per Pressemitteilung hat THQ Nordic am Abend nun die offizielle Ankündigung folgen lassen. Der neueste Teil der Action-Adventure-Reihe wird demnach im kommenden Jahr 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Lars Wingefors, Mitgründer und Group-CEO von THQ Nordic AB, kommentiert die Ankündigung: "Wie versprochen haben wir uns die Zeit genommen, sicherzustellen, dass das nächste Darksiders die Träume aller Action-Adventure-Spieler und insbesondere der treuen Darksiders-Fans erfüllen und sogar übertreffen wird. Nach vielen Gerüchten, einer großen Übernahme und sogar einer Umbenennung des Unternehmens freut sich das Team von THQ Nordic sehr, endlich die Pläne für Darksiders III bestätigen zu können."

Die Entwicklung des neuen Teils der Reihe wird in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam von Gunfire Games vorangetrieben. Dieses wiederum besteht vornehmlich aus Mannen, die bereits die ursprünglichen Teile mitgestaltet haben. "Es gibt schlicht und einfach kein anderes Team, das besser dafür qualifiziert wäre, Darksiders III zu erschaffen. Den Anfang macht unsere unberechenbare und geheimnisvolle Helding Fury - eine Magierin, die als mächtigste der vier apokalyptischen Reiter gilt!", ergänzt Reinhard Pollice, Director of Business and Product Development folgerichtig.

Ihre Aufgabe ist es, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Der Feurige Rat verlangt von Fury, sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um die Menschheit zu retten und zu beweisen, dass sie die mächtigste der Reiter ist. Als Magierin verlässt sich Fury auf ihre Peitsche und ihre Zauber, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Die weitläufige Spielwelt soll als offener und lebender Planet Erde präsentiert werden, der von Krieg und Verfall gezeichnet ist und von der Natur zurückerobert wird. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.