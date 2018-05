Netzwerk-Test für PS4 und Xbox One datiert

Mit der Neuauflage Dark Souls: Remastered war auch ein vorheriger Netzwerk-Test angekündigt worden. Seither warteten Fans des Franchise sehnsüchtig auf einen Termin - und diesen gibt es nun endlich.

Noch bevor Dark Souls: Remastered Ende des Monats veröffentlicht wird, soll das Spiel auf Herz und Nieren getestet werden. Daher hat Bandai Namco auch einen Netzwerk-Test anberaumt, der jetzt auch einen Release-Termin erhalten hat.

Demnach wird die Testphase auf den Plattformen PS4 und Xbox One am 11. und 12. Mai 2018 abgewickelt werden. Zugänglich ist die Testversion dann kostenfrei für alle Interessierten, wobei das Zeitfenster an beiden Tagen auf 19:00 bis 22:00 Uhr japanischer Zeit beschränkt ist. Bei uns wird es dann 12:00 bis 15:00 Uhr sein.

Der Client soll ab dem heutigen 01. Mai zum Download bereit stehen; diesen wird es bis zum 07. Mai geben, so dass ihr den rund 3 GB schweren Download rechtzeitig starten solltet. Im Rahmen der Testphase sollen die Server sowie das Multiplayer-Gameplay getestet werden.

Die Vollversion von Dark Souls: Remastered erscheint für PC, PS4 und Xbox One am 25. Mai 2018. Die Switch-Umsetzung von Dark Souls: Remastered sowie dieser zugehörige Netzwerk-Test wurden auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben.