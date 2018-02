Dark Souls: Remastered wurde seitens Bandai Namco ja für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt. Nicht alle Spielversionen entstehen aber beim gleichen Studio. Die Switch-Fassung wird demnach extern entwickelt. Wir verraten euch, wer dahinter steckt.

Als Bandai Namco die überarbeitete Neuauflage Dark Souls: Remastered offiziell ankündigte, ließ man Details zum zuständigen Entwickler weitestgehend offen. Mittlerweile scheint aber auch an dieser Front Klarheit zu herrschen, wobei die Switch-Fassung bei einem anderen Studio entsteht.

Während QLOC die Versionen für PC, PS4 und Xbox One federführend betreut, wird die Switch-FAssung offensichtlich vom chinesischen Entwicklerstudio Virtuos angegangen. Das geht aus einem neuen Eintrag des Australian Classification Board hinsichtlich der Alterseinstufung hervor. Virtous ist das gleiche Studio, das bereits die Remastered-Version von L.A. Noire für die Switch übernommen hat. Zu den weiteren früheren Projekten dieses Studios zählen Assassin's Creed: The Ezio Collection, Final Fantasy XII: The Zodiac Age und Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - ein durchaus namhaftes Portfolio also.

QLOC ist übrigens auch kein Unbekannter wenn es um Neuauflagen & Co. geht. Dieses Studio zeichnet unter anderem für Dragon's Dogma: Dark Arisen, Resident Evil VI und andere Titel verantwortlich.

Dark Souls: Remastered soll ab dem 25. Mai 2018 für PC, PS4, Xbox One und Switch zu haben sein.