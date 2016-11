Eines der namhaftesten deutschen Unternehmen in der Spielebranche ist sicherlich der Hamburger Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment. Dieser durchlebt gegenwärtig aber eher schwierige Zeiten.

Wie nun bekannt wurde, muss Daedalic Entertainment gleich zwölf Mitarbeiter aus den Bereichen Entwicklung und Vermarktung betriebsbedingt entlassen. Außerdem sollen auch bislang befristete Verträge mit Mitarbeitern nach dem Auslaufen nicht mehr verlängert werden. Grund: Daedalic muss in Anbetracht der Geschäftsentwicklung die Betriebskosten senken und setzt daher beim Personal den Rotstift an.

Zwölf Entlassungen klingen zunächst nicht sonderlich viel, doch zusammen mit den Nichtverlängerungen auslaufender Verträge dürften die Einschnitte durchaus bedeutsam für das rund 150 Mitarbeiter zählende Unternehmen sein.

Daedalic-Gründer und CEO- Carsten Fichtelmann kommentiert die aktuellen Vorgänge wie folgt: "Daedalic hat sich in den letzten zehn Jahren erfolgreich am Markt etabliert und diese insgesamt gute Entwicklung wollen wir beibehalten. Man muss konstatieren, dass Spiele unserer Art schwer an die Frau und den Mann zu bringen sind. Das war immer so, nur im Moment müssen wir neue Antworten darauf finden, wie es uns wieder besser gelingt Spiele zu entwickeln und zu vermarkten, die nicht nur von einem kleinen Kreis sehr positiv aufgenommen werden, sondern mehr Abverkaufspotential haben, als es zuletzt der Fall war."

Und weiter: "Die Erlöse pro Titel sind zuletzt bei deutlich gestiegenen Kosten immer mehr zurückgegangen. Wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, müssen wir diese Entwicklung in unserer Struktur berücksichtigen. Die aktuelle Situation ist trotz herausragender Spiele in diesem Jahr wie Deponia Doomsday, Silence oder dem in Kürze an den Start gehenden Shadow Tactics bescheiden und düster. Darauf müssen wir leider reagieren und stellen uns mit ungebremsten Kampfeswillen für das Jahr 2017 neu auf."