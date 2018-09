Cyberpunk 2077 ist schon jetzt einer der am meisten erwarteten Titel überhaupt. Eine neue Aussage legt nun nahe, dass es aber über das Videospiel von CD Projekt RED wohl sogar noch eine weitere Umsetzung geben könnte.

CD Projekt RED werkelt derzeit bekanntermaßen an Cyberpunk 2077 und hat mit dem Sci-Fi-RPG einen der heißesten Titel, der mittelfristig erscheint, in der Pipeline. Womöglich wird der Stoff des Spiels aber fernab des Projekts der Witcher-Macher aber auch auf eine andere Weise umgesetzt.

Seit der Ankündigung von Cyberpunk 2077 fragen nämlich auch viele Fans von Tabletop-Rollenspiel, ob es womöglich eine entsprechende Umsetzung der Welt des Videospiels geben könnte. Dazu hat sich nun Mike Pondsmith, Schöpfer des ursprünglichen Cyberpunk 2020, geäußert.

Pondsmith arbeitet derzeit mit CD Projekt RED für Cyberpunk 2077 zusammen und beantwortete eine entsprechende Rückfrage im Rahmen der PAX West kurz und knapp mit: "Kein Kommentar. Aber vielleicht, wahrscheinlich."

Die Chancen dürften in Anbetracht der Aussage von Pondsmith also gar nicht so schlecht stehen, dass es auch ein Tabletop-RPG für Pen-&-Paper-Fans rund um Cyberpunk 2077 geben wird. Eine formale offizielle Ankündigung steht aber zunächst weiter aus, ebenso wie ein Release-Termin für das Videospiel. Wir halten euch auf dem Laufenden.