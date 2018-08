Gute Nachrichten für Cuphead: Das Spiel hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Das Studio MDHR möchte sich darum mit einem Rabatt und Geschenken bei allen Fans bedanken.

Das Studio MDHR hat angekündigt, dass Cuphead über 3 Millionen Einheiten verkauft hat. Der Plattformer mit kniffligem Schwierigkeitsgrad besitzt ein buntes Design, welches an die Fleischer-Cartoons aus den 30er-Jahren erinnert. Um diesen erreichten Meilenstein zu feiern, wird es in den nächsten Tagen einen Rabatt von 20 Prozent auf die PC- und Xbox-Version des Titels geben.

Über die sozialen Netzwerke Twitter und Facebook soll es außerdem eine Reihe von Geschenken für alle Fans geben. Als Highlight des Jahres erwähnen die Entwickler den zuletzt veröffentlichten DLC The Delicious Last Course, der das Studio aufgrund des Erfolgs zurück an das Projekt führte.

Cuphead ist derzeit ausschließlich für PC und Xbox One erhältlich. Ob die Entwickler in Zukunft einen zweiten Teil für zusätzliche Plattformen veröffentlichen oder Cuphead etwa auf die PS4 portieren werden, ist aktuell nicht bekannt.