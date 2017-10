Das kürzlich erschienene Cuphead hat mit einem bösen Bug zu kämpfen. Dieser verursacht, dass die gespeicherten Fortschritte von Spielern verschwinden.

Letzte Woche erschien das von vielen Spielern langersehnte Cuphead für Xbox One und PC. Jetzte häufen sich die Probleme bei der PC-Version des Spiels und die Community beklagt sich über verschwundene Spielstände. So sei nach einem zweiten Spielstart der Fortschritt verloren und man müsse erneut von vorn beginnen. Was genau diesen Fehler verursacht ist nicht klar, aber die Entwickler von StudioMDHR haben sich bereits zu Wort gemeldet. "Es ist wahr, wir sind uns dieses Problems bewusst und arbeiten gerade an einem Patch.", erklärt das Studio.

Cuphead gehört zum Genre Run & Gun und legt den Fokus auf Bosskämpfe. Inspiriert wurde der Titel von Werken diverser Cartoon-Künstler aus den 30er Jahren wie beispielsweise Max Fleischer. Der Titel wurde aufgrund von Feedback der Spielergemeinde um zusätzliche Inhalte erweitert, da anfangs nur eine Serie an Bosskämpfen geplant war. Mittlerweile findet man in der finalen Version auch einen Koop-Modus für zwei Spieler vor. Cuphead ist für Xbox One und PC erhältlich und wird aufgrund eines exklusiven Vertrags für keine andere Plattform erscheinen. Möglicherweise könnte aber ein Nachfolger bei ausreichendem Erfolg auch für andere Konsolen erscheinen, da die IP Eigentum des Entwicklerstudios ist.