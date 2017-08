Verschiebung: Titel verpasst den Start der Xbox One X!

Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles hatte Microsoft mit dem 07. November 2017 einen Release-Termin für das Action-Epos Crackdown 3 genannt und damit einen pünktlichen Launch zum Verkaufsstart der Xbox One X in Aussicht gestellt. Jetzt kommt allerdings doch alles anders!

Microsoft hat das Release-Datum des Actionkrachers Crackdown 3 für PC und Xbox One nun doch noch einmal verschoben. Damit verpasst der Titel nun doch den Verkaufsstart der leistungsstärkeren Xbox One X am 07. November 2017, obwohl dieser doch ein Aushängeschild auf der neuen Plattform werden sollte.

Statt dem November-Release soll Crackdown 3 nun erst eine Veröffentlichung im Frühjahr 2018 anstreben, so Microsoft nun. Laut Shannon Loftis von Microsoft Studios Publishing wolle man auf diesem Weg zusätzliche Zeit für die Qualitätssicherung des Spiels gewinnen.

Es sei immer ein schwieriger Schritt, einen Termin zu verschieben, aber man wolle eben auch gewährleisten, dass man das Spiel auf die richtige Art und Weise abliefere. Dazu zähle die passende Qualität wie auch das passende Timing. Insofern lässt man also auch durchblicken, dass man einem Release im Blockbuster-trächtigen Herbst vielleicht aus dem Weg gehen möchte, da man vielleicht auch etwas die Konkurrenz scheut. Schlussendlich wolle man mit Crackdown 3 aber ein "hochgradig ambitioniertes Spiel" abliefern, so Loftis zur Verschiebung. Dazu werde man jeden Bereich des Spiels, von der Kampagne über den Koop-Modus bis hin zum kompetitiven Multiplayer-Part namens "Wrecking Zone", weiter verbessern.

Eine konkretere Angabe zum neuen Termin als Frühjahr 2018 machte man zunächst noch nicht.