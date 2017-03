Wer weiterhin dem im Herbst 2016 veröffentlichten Strategiespiel Cossacks 3 fröhnt, der darf sich nun abermals über frische Inhalte freuen.

In einer Pressemail hat Entwickler GSC Game World heute erstmals eine sogenannte Mini-Erweiterung zu Cossacks 3 offiziell angekündigt. Diese wird den Namen "Guardians of the Highlands" tragen und soll ab dem 11. April 2017 erhältlich sein.

Das neue Add-on bringt euch erstmals die Schotten als spielbare Fraktion innerhalb der Franchise ein. Diese bringen ihre eigene, einzigartige Armee und Spielmechaniken mit sich. Passend zur brandneuen Nation mit neuen Einheiten gibt es auch eine zugehörige Kampagne, die sich um Schottland im 17. und 18. Jahrhundert dreht. Mit einem KI-Assistenten gibt es auch ein neues Tool, das sich sowohl an Neulinge als auch Veteranen unter euch richtet. Abgrundet wird das gute Stück durch einen neuen Soundtrack.

Der Kauf von Cossacks 3: Guardians of the Highlands wird via Steam möglich sein; ein Preis steht jedoch noch nicht fest.