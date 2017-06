Rund um das Strategiespiel Cossacks 3 gab es heute gleich mehrere Ankündigungen. Unter anderem dürfen sich Linux-Spieler über den Release einer entsprechenden Version freuen.

GSC Game World hat in einer Pressemeldung diverse Neuigkeiten rund um Cossacks 3 verkündet. So startet die Linux-Version des Spiels nun via Steam in die offene Beta-Testphase. Dabei wird Cross-Plattform-Multiplayer mit Windows unterstützt.

Gleichzeitig wird die erste Ranglisten-Saison mit dem Turnier "Season Clash" abgeschlossen. Dieses findet an diesem sowie am nächsten Wochenende statt. Alle Spiele sollen per Stream in Englisch und Russisch über den offiziellen YouTube-Kanal sowie Twitch übertragen werden.

Das Spiel ist weiterhin Teil des heute gestarteten Summer Sale bei Steam und wird dort vergünstigt angeboten; passend zum Event gibt es mit "Summer Fair" auch einen neuen, kostenfreien DLC mit einer Sommer-Kampagne. Der Soundtrack wurde ebenfalls veröffentlicht, so dass ihr euch die Musik nun auch außerhalb des Games anhören könnt.

Eine Mac-Umsetzung ist noch geplant; eine offene Beta-Testphase soll bald durchstarten.